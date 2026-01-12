Mercato ASSE : KSV annonce une nouvelle signature officielle

L’ASSE a officialisé une nouvelle signature, ce lundi 12 janvier 2026, comme pressenti et annoncé.

Mercato : Kévin Pedro prolonge avec l’ASSE jusqu’en 2030

Une semaine après la signature du premier contrat professionnel de Pau Eymard (18 ans), l’ASSE annonce la signature d’un nouveau contrat de Kévin Pedro. Il a prolongé son engagement avec son club formateur pour deux saisons supplémentaires. Le défenseur central de 19 ans poursuit ainsi son aventure dans le Forez jusqu’en juin 2030.

Cette nouvelle signature arrive 7 mois après son premier contrat professionnel. Elle vient couronner la progression de l’international U19 français, qui évolue désormais avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

« Après avoir signé mon premier contrat professionnel l’été dernier, je suis vraiment très content et fier de le prolonger au sein de mon club formateur. C’était un rêve de devenir professionnel, c’en était un autre de parvenir à jouer à Geoffroy-Guichard. Je vais continuer à beaucoup travailler pour obtenir du temps de jeu, afin que mon histoire avec l’ASSE puisse se poursuivre de la meilleure des façons », a déclaré Kévin Pedro.

Horneland : « La prolongation de Kévin Pedro est mérité »

Quant à Eirik Horneland, il se dit très heureux pour le talentueux défenseur prometteur. « Je suis heureux de voir que cette belle relation se prolonge au sein d’un contrat longue durée. Kévin Pedro s’est montré patient et a beaucoup travaillé au sein de ses années au Centre de Formation. C’est une prolongation vraiment méritée pour lui et j’ai hâte de le voir poursuivre son développement », a réagi l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Pour rappel, Kévin Pedro compte 8 matchs avec l’équipe professionnelle stéphanoise, soit un en Ligue 1, trois en Ligue 2 et quatre en coupe de France.