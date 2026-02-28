OM – OL : Fonseca tente d’inverser la pression sur Marseille

Avant le choc contre l’OM au Vélodrome, l’OL a naturellement une pression. Mais Paulo Fonseca a trouvé les mots pour renverser cette pression sur Marseille.

OM-OL : Marseille veut revenir à 2 points, Lyon vise un écart de 8 points

L’OL et l’OM jouent un match capital, dimanche (20h45), en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Troisième au classement avec 5 points d’avance sur Marseille (4e), Lyon a à cœur de creuser l’écart avec son adversaire direct, en le laissant à 8 points derrière.

En face, les Phocéens ont l’opportunité de revenir à seulement deux points des Lyonnais. Avec le soutien de leur public, Habib Beye et son équipe espèrent remporter le match et ainsi éviter à l’OL de prendre le large.

Lyon restera 3e, même en cas de défaite

Vu l’enjeu de cet Olympico, les deux Olympiens ont évidemment une forte pression. Surtout qu’ils ont raté chacun l’opportunité de réussir un coup la semaine dernière. Marseille s’était incliné à Brest (2-0), tandis que Lyon avait chuté à Strasbourg (3-1).

Cependant, l’entraîneur des Gones a trouvé l’astuce pour démarcher son équipe de toute pression supplémentaire. « Nous avons 5 points d’avance aujourd’hui. Ce n’est pas un avantage confortable, mais c’en est un. Nous savons que nous serons toujours troisièmes à la fin du match, ce qui est positif », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Fonseca : « Nous ne voulons pas mettre cette pression sur notre équipe »

Paulo Fonseca a ensuite estimé que c’est plutôt l’OM qui a plus de pression que l’OL. « Nous savons que Marseille veut être troisième, voire deuxième. C’est pourquoi nous ne voulons pas mettre cette pression sur notre équipe. Nous avons de la pression, comme à chaque match, et Marseille en a aussi : s’ils ne gagnent pas, ils se retrouveront à huit points », a-t-il souligné, avant de relativiser : « La pression est présente pour toutes les équipes ».

