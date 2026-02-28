PSG : Le Have AC va tomber, Luis Enrique prépare du lourd

Le technicien du PSG, Luis Enrique vient de dévoiler la liste de ses guerriers qui vont affronter le Havre AC. Certains cadres sont forfaits.

Havre AC vs PSG : Luis Enrique dévoile son groupe

Le PSG se présente ce samedi sur la pelouse du Havre AC avec un effectif réduit. Luis Enrique n’a retenu que 19 joueurs pour cette 24e journée de Ligue 1. Le principal coup dur concerne l’attaque avec l’absence d’Ousmane Dembélé, encore trop juste après son problème au mollet.

Au milieu, la situation est encore plus critique : Fabian Ruiz, João Neves, Senny Mayulu et le jeune Quentin Ndjantou manquent tous à l’appel, réduisant drastiquement les solutions de rotation. Le technicien parisien ne dispose ainsi que de trois milieux de poids. L’effectif restreint s’explique aussi par le calendrier des jeunes, l’équipe U18 étant engagée dans un rendez-vous décisif en Coupe Gambardella.

En défense, le capitaine Marquinhos encadre un secteur encore bien fourni, aux côtés notamment d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Beraldo, Zabarnyi, Pacho et Hernandez. Malgré les absences ailleurs, l’arrière-garde demeure le point d’appui principal du PSG pour tenter de sécuriser un succès en déplacement au Stade Océane.

La composition probable du PSG :

Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

La composition probable du Havre AC :

Diaw – Doucouré, Pembélé, Zagadou, Lloris, Koffi – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Soumaré, Boufal.

