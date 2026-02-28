ASSE : Un nouveau point fort des Verts révélé avant Pau

Afficher l’index Masquer l’index
Ben Old évoque une nouvelle force de frappe de l’ASSE, qui pourrait faite toute la différence contre Pau FC, ce samedi (19h).
L’ASSE reste la meilleure attaque de Ligue 2
L’ASSE joue gros lors de cette 25 journée de Ligue 2, entamée vendredi. Elle peut se hisser à la première place au classement, en attendant le match du leader, l’ESTAC, contre Amiens, lundi. En cas de victoire de l’équipe stéphanoise à Pau, elle passerait provisoirement devant Troyes, avec 1 point d’avance.
Ayant inscrit 5 buts lors des trois victoires consécutives contre Montpellier (1-0), Guingamp (1-2) et Laval (2-1), l’AS Saint-Etienne reste la meilleure attaque du championnat, avec 41 buts marqués en 24 matchs.
La défense collective, le nouvel atout de Saint-Etienne
En plus de leur attaque prolifique, les Verts ont désormais un nouvel atout avec Philippe Montanier : leur défense. Elle a concédé 2 buts en 3 matchs avec le nouveau coach, mais Ben Old assure que lui et ses coéquipeirs sont plus solides défensivement sur le plan collectif.
Ben Old : « J’ai l’impression qu’on a 10 défenseurs sur le terrain »
« Nous sommes plus regroupés quand il s’agit de défendre. On part moins à l’abordage pour apporter du surnombre, je reste davantage dans mon rôle défensif et les attaquants travaillent pour compenser. J’ai l’impression qu’on a dix défenseurs sur le terrain », a-t-il fait remarquer, avant le déplacement de l’ASSE sur le terrain des Palois.
Selon l’ailier repositionné au poste d’arrière latéral gauche, « c’est le changement le plus important » depuis l’arrivée de Philippe Montanier.
