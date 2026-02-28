Mercato OM : Un gros départ annoncé à Marseille

C’est le divorce entre Jeffrey De Lange et l’OM. Le gardien néerlandais en a assez de jouer les doublures et envisage de quitter le navire à la fin de la saison.

Un cadre pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Rien ne va plus pour Jeffrey De Lange à la Commanderie. Le portier néerlandais a posé ses valises au club phocéen en août 2024. Il ne savait pas qu’il allait vivre le calvaire. Malgré une proposition de prolongation de contrat récemment formulée par la direction olympienne, le gardien de 27 ans a décliné l’offre.

Le Batave ne digère pas sa situation à Marseille. Barré par la concurrence, il se contente de quelques apparitions notamment en Coupe de France. Jeffrey De Lange a fait seulement 4 apparitions en Ligue 1 depuis sa signature. Le Néerlandais ne cache plus son agacement face à un temps de jeu très faible.

Celui qui avait pourtant déchiré les offres de nombreux clubs pour rejoindre Marseille aspire désormais à un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Jeffrey De Lange ne manque pas de prétendants. Selon les indiscrétions, des clubs de Premier League et de Bundesliga suivent de près sa situation à l’Olympique de Marseille.

