Mercato PSG : 120 M€ sur la table de Nasser al-Khelaïfi

Le joyau du PSG va-t-il faire l’objet d’un transfert record ? Arrivé il y a moins d’un an, João Neves affole déjà les compteurs et les recruteurs de Premier League. Liverpool prépare une offre XXL.

Les dirigeants du PSG pourraient mettre la main sur le jackpot lors du prochain mercato estival. Courtisé outre-Manche, le milieu de terrain, João Neves, attise les convoitises. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Benfica, le Portugais s’est rapidement imposé au sein de l’équipe de Luis Enrique. Après une première saison très solide et fructueuse, le meneur de jeu a prolongé son bail jusqu’en juin 2030.

Selon plusieurs sources, dont Fichajes, Liverpool surveille de très près la situation de l’international lusitanien. Et les Reds préparent du lourd pour faire craquer les pensionnaires du Parc des Princes. Ces derniers ne sont pas vendeurs. Conscients de la difficulté du dossier, les dirigeants anglais envisageraient malgré tout une offensive estimée à près de 120 millions d’euros, une proposition que Paris ne devrait pas accepter.

Le milieu de terrain formé au Portugal confirme son influence cette saison avec six buts et deux passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues. João Neves entre pleinement dans les plans de Luis Enrique et de la direction du Paris Saint-Germain. Son départ cet été n’est pas possible.

