Mercato : l’OL dégote un roc burkinabé  

L’OL s’active déjà sur le marché afin d’étoffer son effectif. La cellule de recrutement lyonnaise lorgne une pépite en Ligue 1.

Mercato OL : Lyon fonce sur la révélation lorientaise Arsène Kouassi

L’OL prépare son retour sur la scène européenne. Les Gones raflent des points en Ligue 1 comme en Ligue Europa cette saison. La qualification pour la prochaine C1 est tout poche. Des renforts sont donc attendus pour montrer un bon visage. La direction du club rhodanien fouille un peu partout pour satisfaire son coach, Paulo Fonseca.

Pour renforcer son arrière-garde, le club rhodanien lorgne du côté du FC Lorient. La cible ? Arsène Kouassi. Le latéral international burkinabé impressionne par ses statistiques (7 contributions directes cette saison). Bien que sous contrat longue durée avec les Merlus, Kouassi est devenu la priorité des Gones pour renforcer leur couloir.

Arsène Kouassi a posé ses valises chez les Merlus en provenance de l’AC Ajaccio à l’été 2025. Le FC Lorient pourrait toucher un joli chèque s’il décide de vendre sa pépite. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du jeune roc est estimé à 7 millions d’euros. Pour le moment, les dirigeants du FC Lorient n’ont pas encore ouvert la porte au départ du crack.

