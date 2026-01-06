ASSE : Le message fort d’un jeune joueur à Horneland

Un jeune joueur talentueux et à fort potentiel de l’ASSE a transmis un message fort à son entraîneur. Il veut bousculer la hiérarchie au sein du groupe professionnel.

Mercato : Paul Eymard s’inscrit dans la durée à l’ASSE

En attendant sa première recrue hivernale, l’ASSE s’est renforcée en interne. Elle a offert un premier contrat professionnel à Paul Eymard, lundi, le jour de ses 18 ans. Le jeune milieu de terrain a prolongé son aventure avec son club formateur jusqu’en juin 2028. Directeur sportif du club stéphanois, Loïc Perrin s’est réjoui de la décision de la pépite des Verts : « On est très heureux que Paul signe ce premier contrat professionnel. Il a la volonté de s’inscrire dans son club formateur ».

Le dirigeant de l’AS Saint-Etienne prédit un avenir radieux au Franco-Sénégalais. « C’est un joueur complet et moderne avec beaucoup de potentiel, qui peut aller loin. Mais avant ça, il a des étapes à franchir avec le groupe professionnel au sein duquel il commence à prendre confiance depuis quelques semaines », a-t-il souligné.

Eymard vise « un maximum de temps de jeu avec l’équipe professionnelle »

Justement, Paul Eymard, fort de la grande confiance qu’il dégage, est prêt à relever le défi. Son ambition étant désormais de s’imposer dans le groupe d’Eirik Horneland. « Je souhaite désormais aller chercher un maximum de temps de jeu avec le groupe professionnel et contribuer à obtenir la montée que j’espère pour tout l’effectif et l’ensemble du Peuple Vert », a-t-il déclaré, dans la foulée de sa signature.

À voir

Mercato : Ibrahima Konaté arrive au PSG, son salaire fuite !

Lisez aussi : ASSE Mercato : Ça va bouger, après Maçon et Eymard

Rappelons que le milieu prometteur de l’ASSE a joué son premier match en Ligue 2, samedi dernier au Mans. Il compte désormais 4 matchs en pro, puisqu’il avait disputé 3 matchs en coupe de France cette saison et avait marqué 2 buts.

Lire aussi sur l’ASSE :

Ligue 2 : L’ASSE et Horneland plus que jamais sous pression

ASSE : Ligue 2, un concurrent séduit par l’attaque des Verts

À voir

OL Mercato : La vérité sur la piste Benjamin Dominguez

ASSE Mercato : Le départ de Lucas Stassin a-t-il sonné ?