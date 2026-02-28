ASSE : Une compo sans aucune surprise contre Pau FC

Ayant reconduit le groupe de l’ASSE contre Laval pour le déplacement à Pau, Philippe Montanier devrait aligner la même équipe vainqueure des Lavallois.

L’entraîneur de l’ASSE n’a récupéré aucun des joueurs absents contre le Stade Lavallois, la semaine dernière. Il a de ce fait reconduire le même groupe pour affronter Pau FC, ce samedi (19h) au Nouste Camp.

Avant même leur entrée en lice, les Verts sont quasi certains de rester 2es au classement, puisque le Stade de Reims (3e) n’a fait que match nul avec le Montpellier HSC, vendredi (0-0).

L’AS Saint-Etienne va donc tenter de prendre provisoirement la première place, dès ce soir, étant donné que le leader, l’ESTAC joue lundi (19h45) à Amiens.

Pour ce faire, elle doit s’imposer à Pau. Et pour enchaîner une quatrième victoire de suite, Philippe Montanier devrait reconduire la compo de la semaine dernière. Celle qui avait battu Laval à Geoffroy-Guichard (2-1), vu qu’il n’y a aucun nouveaux joueurs dans le groupe.

La compo probable de l’ASSE contre Pau FC :

Gardien de but : G. Larsonneur,

Défenseurs : M. Nadé, Le Cardinal, K. Pedro, B. Old

Milieux de terrain : A. Kanté, I. Miladinovic, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

