Mercato : Yan Diomandé tranche entre PSG, Liverpool et Real

Révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomandé fait rêver plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, Liverpool, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich. Mais l’ailier du RB Leipzig sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Yan Diomandé affole l’Europe

Yan Diomandé explose au RB Leipzig et attire déjà l’Europe entière. Le Paris Saint-Germain figure parmi les clubs qui surveillent de près l’ailier ivoirien, dont le prix pourrait frôler les 100 millions d’euros, selon TEAMtalk. L’attaquant de 19 ans enchaîne les performances impressionnantes en Allemagne avec quatre buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues.

Ses accélérations et sa percussion font saliver Liverpool, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid, Barcelone ou encore le Bayern Munich. D’après Graeme Bailey, journaliste pour TEAMtalk, le Paris SG fait partie d’une longue liste de prétendants, mais le club allemand ne compte pas brader sa pépite, recrutée pour 20 millions d’euros l’été dernier.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Diomandé ne possède aucune clause libératoire et les dirigeants de Leipzig espèrent une énorme plus-value pour un transfert l’été prochain. Le Paris Saint-Germain et les autres clubs devront donc se montrer très convaincants pour le jeune international ivoirien, qui semble avoir les idées bien claires sur la suite de sa carrière.

Diomandé : « Je veux jouer à Anfield, je veux jouer pour Liverpool »

Lors d’un direct sur Instagram, Yan Diomandé n’a pas laissé le moindre doute sur ses envies pour l’avenir. Annoncé un peu partout en Europe, l’enfant d’Abidjan a ouvertement affiché sa préférence pour un transfert à Liverpool.

« Je veux jouer à Anfield, je veux jouer pour Liverpool. Je suis un grand fan du club. Le rêve de mon père est de me voir jouer là-bas », a déclaré le compatriote d’Amad Diallo. Et cela tombe bien, puisque le club entraîné par Arne Slot est sur les rangs pour recruter l’ailier du RB Leipzig. Yan Diomandé pourrait donc assurément remplacer Mohamed Salah chez les Reds à compter de l’été 2026.