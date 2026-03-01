Mercato RC Lens : Risser remplacé par un ancien de l’ASSE ?

Très courtisé sur le marché des transferts, Robin Risser pourrait bien quitter les rangs du RC Lens lors du prochain mercato estival. Pour le remplacer, le nom d’un ancien de l’ASSE serait déjà dans les tuyaux.

Mercato RC Lens : Robin Risser vers la Premier League ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Robin Risser pourrait changer d’air à l’issue de la saison. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de Ligue 1, le portier du RC Lens serait dans les plans des dirigeants de Tottenham. D’après la presse britannique, le protégé de Pierre Sage serait même la priorité des Spurs pour remplacer Guglielmo Vicario, poussé dehors.

Forcément, le départ de Robin Risser constituerait une grosse perte pour le RC Lens qui est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Conscient de cette situation, le club lensois travaillerait déjà en coulisses sur le recrutement d’un nouveau gardien capable de succéder à l’international espoir français, et un premier nom semble faire l’unanimité chez les Sang et Or.

Noah Raveyre à la place de Robin Risser ?

En effet, selon les informations du site Morning Foot, le RC Lens serait sur les traces de Noah Raveyre. Formé à l’ASSE, le portier de 20 ans plaît au directeur sportif Jean-Louis Leca, qui verrait en lui le profil idéal pour remplacer éventuellement Robin Risser. Auteur de solides prestations en Ligue 2 sous les couleurs de Pau, le natif de Le Puy-en-Velay avait quitté Saint-Étienne, libre de tout contrat, pour rejoindre l’AC Milan en 2023.

Transféré à Pau l’été dernier, il dispose d’un bail jusqu’en 2028. Même si aucun contact concret n’a encore été noué entre les deux clubs, il est fort probable que le RC Lens décide de passer à l’action pour le recruter cet été si Risser venait à s’en aller. Surtout que Régis Gurtner (39 ans) et Mathieu Gorgelin (35 ans) sont en fin de contrat.

