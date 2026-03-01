Football : Asie et Moyen-Orient, des repportés

Le football subit lui aussi les conséquences de la guerre Israël – Amérique contre l’Iran. Les matchs de football qui devaient se tenir en Asie et au Moyen-Orient ont tous été reportés du fait de la situation de guerre quasi-généralisée dans la région.

Des matchs de football annulés en Asie et au Moyen-Orient

Les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran et le Guide suprême Ali Khamenei a été tué avec plusieurs dirigeants. En représailles à ces frappes, l’Iran a arrosé de missiles plusieurs villes de la région qui abritent des bases américaines. Outre les bases militaires, des aéroports et certains complexes hôteliers de luxe ont été touchés.

À Dubai, un hôtel de la Palm a été touché, ce qui provoque une inquiétude d’autant plus que ces pays ne sont dans leur immense majorité pas partie prenante au conflit. Cette situation a créé une psychose dans la région et conduit les dirigeants de la Confédération asiatique de football (AFC) à reporter tous les matchs.

Le foot touché par la guerre contre l’Iran

Les matchs de deux géants de la région en Ligue des Champions, le club saoudien Al-Ahli et le qatari Al-Duhail, comptant pour la phase aller des huitièmes de finale attendue ce dimanche, sont annoncés reportés par l’AFC. Cette décision prolonge forcément la durée des compétitions des différents championnats qui vont d’ailleurs eux aussi reporter plusieurs matchs.

Les matchs des différents championnats : Ligue des champions Élite, Ligue des Champions 2 et la Challenge League sont reportés jusqu’au retour de la paix dans la région. Toujours en Ligue des champions, les rencontres Shabab Al-Ahli – Tractor et Abou Dhabi Al-Wahda contre Al-Ittihad sont reprogrammées elles aussi.

À noter que toutes les rencontres ne sont cependant pas annulées en Asie puisque quelques rencontres sont toujours maintenues.

