Mercato OL : Le Real Madrid change de plans pour Endrick !

Auteur de débuts réussis avec l’OL, Endrick est censé retourner au Real Madrid à l’issue de la saison. Sauf que les Merengues pourraient finalement envisager un tout autre scénario pour l’attaquant de 19 ans.

Mercato OL : Endrick mis sur le marché par le Real Madrid ?

Prêté à l’Olympique Lyonnais pour six mois, Endrick pourrait finalement ne plus revenir au Real Madrid. Initialement, le plan de Florentino Pérez était de permettre au jeune international brésilien d’avoir du temps de jeu pour progresser avant de devenir une option crédible à Santiago Bernabeu.

Toutefois, les débuts réussis de l’ancien prodige de Palmeiras à Lyon changent finalement les plans des dirigeants madrilènes. En effet, selon les informations du média Fichajes, le club espagnol serait désormais ouvert à un départ définitif d’Endrick l’été prochain en cas d’offre à 60 millions d’euros. Un montant énorme motivé par les solides performances du protégé de Paulo Fonseca en Ligue 1.

Cependant, il apparaît impossible que l’OL soit invité à la table des négociations, à en croire la source espagnole, qui ajoute que la Maison-Blanche ne voit qu’un club anglais susceptible de s’aligner sur ses exigences pour le compatriote de Vinicius Jr. D’ailleurs, son agent Thiago Freitas a confié dans les colonnes du journal L’Équipe que son poulain pourrait très bien réussir en Premier League, à l’image son idole Cristiano Ronaldo, dont il copie l’hygiène de vie.

« Jeune, il était déjà obsédé par le travail et l’entraînement, même invisible. Il avait accepté de sacrifier tous les plaisirs pour atteindre ses objectifs. C’est facile de travailler avec lui. C’est même très monotone, car il ne fait rien, à part s’entraîner. Il est comme son idole, CR7. Il bosse, ne sort jamais, et il ne connaît rien des villes où il a habité : Sao Paulo, Madrid, Lyon… », raconte le représentant d’Endrick.

