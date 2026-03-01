Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

Après la nomination d’un nouveau président en remplacement de Pablo Longoria, samedi soir, le propriétaire de l’OM, Franck McCourt, serait désormais à la recherche de nouveaux investisseurs. Explications.

Vente OM : Franck McCourt ouvre le capital du club

Depuis plusieurs semaines, l’actualité de l’OOM est rythmée par les turbulences sportives et institutionnelles. Après le départ de Roberto De Zerbi, la mise en retrait progressive de Pablo Longoria et la nomination d’Alban Juster au poste de président du directoire par intérim ont rebattu les cartes au sommet du club.

Et dans la foulée de l’officialisation du changement au sommet du club, le journal La Provence rapporte que Franck McCourt serait à la recherche de nouveaux investisseurs pour renforcer le capital du club.

Après dix années de gestion marquées par des investissements conséquents, mais aussi par des déficits structurels persistants, Franck McCourt semble prêt à passer la main. L’homme d’affaires américain ne serait pas officiellement vendeur, mais resterait ouvert à l’entrée de nouveaux investisseurs. Toutefois, en cas de cession totale, le propriétaire américain aurait déjà fixé son prix.

L’OM vendu pour 1,2 milliard d’euros ?

D’après le quotidien régional, Frank McCourt ne se contenterait plus d’écouter d’éventuelles offres. En effet, l’homme de 72 ans aurait mandaté ses proches afin de sonder activement le marché. L’information marque une rupture majeure. Depuis son arrivée en 2016, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus avait toujours affiché sa volonté d’inscrire son projet dans la durée.

En proie à un déficit colossal de plus de 100 millions d’euros sur la saison 2024-2025, l’OM est fragilisé économiquement, et une qualification en Ligue des Champions apparaît comme primordiale, en plus de l’arrivée d’éventuels investisseurs.

Mais si le McCourt ne les trouve pas, il pourrait bien se résoudre à vendre l’Olympique de Marseille contre un chèque de 1,2 milliard d’euros. Une valorisation sans commune mesure avec les 45 millions d’euros déboursés en 2016 pour racheter le club. Ce qui rend l’hypothèse d’un repreneur particulièrement difficile à finaliser.

