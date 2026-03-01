Mercato-Choc : Le PSG vise un deal à 70M€ en Angleterre !

Alors que Luis Campos prépare un gros mercato estival, le PSG pourrait perdre l’un des jeunes talents. Un départ qui pourrait permettre au club de la capitale d’encaisser un joli chèque en provenance de l’Angleterre. Explications.

Mercato : Un Titi recale le PSG

Nouvelle désillusion pour le Paris Saint-Germain. Alors qu’il croyait l’exode de ses jeunes talents derrière lui depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc, le PSG serait sur le point de voir un nouveau Titi faire ses bagages pour aller trouver son bonheur sous d’autres cieux. En effet, si le PSG discute depuis des mois avec Senny Mayulu pour une prolongation de son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2027, le milieu offensif de 19 ans aurait refusé plusieurs offres en raison de ses exigences financières.

Le Paris SG ne souhaitant pas le voir partir gratuitement, l’international espoir français pourrait être placé sur le marché des transferts à l’issue de la saison en cours. Surtout que Senny Mayulu séduit de l’autre côté de la Manche.

« Son contrat actuel court jusqu’en 2027, mais l’offre du PSG de le prolonger jusqu’en 2030 a été refusée en raison de ses exigences salariales. Selon des sources proches du dossier, Arsenal, Chelsea et Manchester City suivent de près la situation. Tottenham Hotspur souhaitait recruter Mayulu en début de saison », rapporte Caught Offside, qui précise que le PSG pourrait réaliser une grosse vente avec le natif de Le Blanc-Mesnil.

Senny Mayulu vendu entre 65 et 70M€ ?

Évalué à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Senny Mayulu pourrait rapporter beaucoup plus au PSG. En effet, selon les informations de Caught Offside, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne seraient pas forcément opposés au départ du jeune attaquant, mais pourraient ouvrir les négociations à partir de 60 millions d’euros, un montant pouvant atteindre 65 à 70 millions.

« Le PSG est déterminé à ne pas le laisser partir libre. En l’absence d’accord, le club parisien devrait entamer les négociations autour de 60 millions d’euros, un montant pouvant atteindre 65 à 70 millions. Un transfert en Angleterre triplerait probablement son salaire.

Les scénarios les plus probables sont une offre décisive d’Arsenal ou de Chelsea cet été, tandis que le PSG pourrait tenter une offensive de dernière minute avec une offre salariale record. Si aucun accord n’est trouvé d’ici mai, le Paris Saint-Germain n’aura d’autre choix que de le vendre », explique la source anglaise. Affaire à suivre donc…

