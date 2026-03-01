OM-OL : Mauvaise nouvelle de dernière minute pour Habib Beye

En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’OM accueille l’OL à l’occasion d’un Olympico très attendu. À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, Habib Beye, l’entraîneur marseillais, a dévoilé son groupe de joueurs convoqués.

OM – OL : Un absent inattendu dans le groupe de Habib Beye

Ce dimanche soir, à l’occasion de l’Olympico entre l’OM et l’OL au Stade Vélodrome, la présidente du club lyonnais Michele Kang assistera à la rencontre en tribune présidentielle. Pour sa première au Vélodrome sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a dévoilé une liste de 23 joueurs retenus pour affronter les Gones.

Un seul élément manque à l’appel dans le groupe marseillais en la personne de Bilal Nadir, absent de dernière minute pour une raison encore inconnue. Par contre, le capitaine Leonardo Balerdi, absent à Brest, signe son retour de suspension. Le capitaine de l’OM pourra reprendre sa place de titulaire. Un seul blessé est annoncé pour Habib Beye, dont ce sera la première composition non imposée.

Face au Stade Brestois (2-0), le nouveau coach de l’OM avait eu peu de temps pour mettre en place ses principes de jeu. En plus de l’objectif de revenir à deux points de l’OL, l’OM voudra se remettre en confiance en Ligue 1 et avant de recevoir le Toulouse FC en quarts de finale de la Coupe de France.

Le groupe de l’OM

👥 Le groupe retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour cet 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄𝒐 💪 #OMOL pic.twitter.com/kXfDNS9k1W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah

Milieux : Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixão, Traoré, Nwaneri, Lago.