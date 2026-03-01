Mercato OM: Benatia vide son sac après le départ de Longoria

Avant l’Olympico contre l’OL ce dimanche, l’OM a officialisé le départ de Pablo Longoria. Quelques heures après le communiqué du club, Medhi Benatia est sorti du silence pour faire la lumière sur ce départ de son ancien président.

Mercato OM : Pablo Longoria remplacé par Alban Juster

À la veille d’un match important en Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais (3e), en clôture de la 24e journée du Championnat, l’Olympique de Marseille (4e) a acté un changement majeur dans son organigramme. Après cinq années passées à la tête du club, Pablo Longoria quitte la présidence du directoire. Une décision qui s’inscrit dans la réorganisation plus large impulsée par le propriétaire Frank McCourt. L’Espagnol de 40 ans est remplacé dans la foulée par Alban Juster comme président du directoire par intérim.

« Présent au sein de l’OM depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Finance & Compliance au sein du club. Benjamin Arnaud, présent au sein du club depuis 7 ans, exerce les fonctions de secrétaire général. Cette organisation permet d’assurer la continuité administrative, financière et opérationnelle de l’Olympique de Marseille. Le club poursuit ainsi l’ensemble de ses activités et de ses priorités sportives et économiques », a notamment précisé l’OM dans son communiqué.

À en croire une source proche du dossier citée par l’AFP, Pablo Longoria aurait présenté sa démission. Il n’en fallait pas plus pour que certaines rumeurs imaginent un éventuel coup de Medhi Benatia depuis des mois pour provoquer le départ de l’Espagnol. Ce qui a poussé le directeur sportif marseillais à sortir du silence pour mettre les points sur les « i » concernant ce départ et son avenir à l’OM.

Benatia : « Je ne pouvais pas abandonner le club »

Après avoir annoncé son départ de l’Olympique de Marseille à la mi-février, Medhi Benatia a finalement accepté de prolonger sa mission avec des pouvoirs renforcés après un tête-à-tête avec Frank McCourt. C’est donc tout naturellement que l’ancien défenseur de la Juventus Turin a été pointé du doigt après l’éviction de Pablo Longoria samedi soir. Mais Benatia a rapidement balayé cette hypothèse, expliquant qu’il est resté à Marseille parce qu’il ne pouvait pas laisser le club dans les conditions actuelles.

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion (de départ) mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », a expliqué Medhi Benatia, le directeur du football marseillais, du micro du JDD.

