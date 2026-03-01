Mercato : Un retour surprise dans les tuyaux au FC Nantes !

L’idée a de quoi raviver les souvenirs du côté de la Beaujoire. Lors du dernier mercato hivernal, alors que le FC Nantes était en quête de solutions offensives pour la seconde partie de saison, un nom bien connu a refait surface.

Mercato : Moses Simon voulait revenir au FC Nantes cet hiver

Le dernier mercato d’hiver a fait naître l’espoir d’un retour surprise de Moses Simon au FC Nantes sous la forme d’un prêt de six mois. Mais cette option s’est rapidement refermée, le Paris FC n’ayant pas ouvert la porte à un départ de l’attaquant de 30 ans. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, le promu parisien n’a jamais réellement ouvert la discussion pour un départ provisoire de Moses Simon.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international nigérian est un élément sur lequel le club parisien entend s’appuyer dans cette seconde partie de saison, malgré un début d’exercice mitigé. Aucune négociation concrète n’aurait donc abouti avec Waldemar Kita, le président des Canaris.

Si l’idée d’un prêt pouvait permettre au joueur de retrouver du rythme et de la confiance, la direction sportive du Paris FC aurait estimé que le compatriote de Victor Osimhen devait rester pour contribuer aux objectifs fixés, notamment le maintien en Ligue 1. Le journal régional explique que les démarches pour un prêt de Simons à Nantes ont bien eu lieu, portées par une réelle envie du joueur de revenir à la Beaujoire.

Le choix du Paris FC ne surprend qu’à moitié : avec un maintien en Ligue 1 loin d’être garanti et un effectif en quête de constance, Moses Simon reste l’une des armes offensives principales. L’encadrement du club parisien l’a jugé indispensable pour atteindre les objectifs. Alors, malgré les difficultés traversées par le joueur, les portes sont restées closes à l’idée d’une cession temporaire.

