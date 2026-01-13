ASSE : Affluence en Ligue 2, Saint-Etienne en tête

L’ASSE domine largement le classement d’affluence en Ligue 2, à la mi-saison, selon les chiffres publiés par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

L’ASSE domine largement le championnat des tribunes

Les supporters de l’ASSE sont toujours aussi motivés derrière leur équipe, malgré la relégation en Ligue 2. Ils sont toujours plus nombreux au stade Geoffroy-Guichard pour pousser leur équipe. Selon les chiffres communiqués par la LFP, ce mardi, les supporters des Verts se sont déplacés massivement dans leur stade, lors des 8 matchs de championnat disputés à domicile.

L’ASSE affiche une moyenne de 31 157 spectateurs par match dans « Le Chaudron ». Le club stéphanois détient également le record d’affluence de la saison en Ligue 2, avec 35 729 spectateurs, lors du match nul contre Grenoble Foot (1-1), à l’occasion de la 4e journée.

L’affluence progresse en Ligue 2

Plus globalement, la Ligue a recensé 1,18 million de spectateurs en Ligue 2 sur cette première partie de saison, soit une hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Sur les 18 clubs, 14 ont vu leur affluence augmenter, pour une moyenne de 7 898 spectateurs par match, selon les détails de la LFP.

Le prohain rendez-vous de l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard est fixé au samedi 17 janvier (20h55), face à Clermont Foot. Ce sera le premier match de l’année 2026, à la maison, pour le peuple vert. Plus de 30 000 supporters sont encore attendus.

Le classement des affluences en Ligue 2 à mi-saison