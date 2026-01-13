ASSE : Des retours importants avant Clermont Foot

L’ASSE enregistre des retours majeurs à l’entraînement collectif, à quatre jours de la confrontation avec Clermont Foot à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Trois retours à l’entraînement du jour

Trois joueurs de retour de blessure ont rejoint le groupe de l’ASSE, lors de la séance d’entraînement de ce mardi. Ce sont : Chico Lamba et Ebenezer Annan, mais aussi Mahmoud Jaber, de retour de suspension, selon les informations d’Evect. Ils postulent pour affronter Clermont Foot, samedi (20h55).

Blessés et indisponibles depuis plusieurs semaines, Joao Ferreira et Joshua Duffus ont aussi quitté l’infirmerie. Cependant, ils ont effectué une séance individuelle, en marge du groupe. Selon les indiscrétions du média spécialisé, ils devraient manquer le prochain match de l’AS saint-Etienne. Le retour de l’arrière droit et de l’avant-centre est espéré pour le déplacement des Verts à Reims, le samedi 24 janvier.

Suspendu lors du dernier match contre le Mans FC (0-0), Augustine Boakye n’est pas encore assuré d’être dans le groupe de stéphanois lors de la 19e journée de Ligue 2. D’après la source, il est incertain à cause d’une douleur survenue face à l’AJ Auxerre en amical, vendredi dernier.

En l’absence de Maxime Bernauer, opéré et indisponible pour le reste de la saison, Eirik Horneland a besoin de renforts en défense. Et le retour de Chico Lamba et d’Ebenezer Annan est une bonne nouvelle pour lui. Pourvu qu’ils soient suffisamment remis pour rejouer dès ce samedi.

