ASSE : Chalamet souhaite à Saint-Etienne de retrouver la L1

La star du cinéma, Timothée Chalamet, a fait un gros clin d’œil à l’ASSE dans un nouveau message, lors de la cérémonie des Golden Globes.

Vœu de Timothée Chalamet : « Que l’ASSE remonte en Ligue 1 en 2026 »

L’ASSE a reçu le message d’un fervent supporters du club, Timothée Chalamet. C’était dimanche dernier, à l’issue de la cérémonie des Golden Globes. Exprimant ses vœux pour la nouvelle année, la star franco-américaine a encore affirmé sa fibre stéphanoise.

« Elle commence plutôt bien, c’est vrai. J’ai beaucoup de chance. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine », a-t-il souhaité à son club de cœur, en répondant à Paris Match.

À voir

Après la défaite face au Paris FC, le PSG annonce du lourd !

Lisez aussi : ASSE : Des retours importants avant Clermont Foot

L’acteur de 30 ans venait de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans « Marty Supreme ». II s’agit d’un film retraçant la vie du pongiste américain Marty Reisman, selon la précision de RMC Sport.

Chalamet, grand fan de l’ASSE et ambassadeur du club

Supporter de l’AS Saint-Etienne depuis tout petit, Timothée Chalamet ne rate pas une seule occasion pour jouer le rôle d’ambassadeur du club stéphanois ou encore clamer son amour pour les Verts. En décembre dernier, il avait déclaré qu’il « est un grand fan de Saint-Étienne ».

Cette flamme verte est née depuis son jeune âge, quand il passait les vacances chez ses grands-parents paternels dans la région. « C’est probablement, l’équipe que je soutiens le plus au monde. Plus que les New York Knicks », avait-il confié lors de sa dernière interview. Il y a un peu plus de six ans, Timothée Chalamet avait également confié dans l’émission ‘C à vous’ : « Mon cœur est vert ».

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Le transfert de Robinio Vaz modifié

À 16 journées de la fin de la Ligue 2, l’ASSE est 4e au classement, mais à seulement un point de la 2e place, qualificative directement pour la Ligue 1. Elle est donc en bonne position dans la course vers l’élite.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE Mercato : Bernauer out, Horneland fait une annonce

Mercato ASSE : Une porte s’ouvre en Chine pour un défenseur

Mercato ASSE : Un départ acté, officialisation imminente

À voir

Mercato Stade Rennais : Offre de 40M€ pour un chouchou de Beye