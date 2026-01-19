Mercato OL : Lyon s’offre une autre pépite après Endrick

C’est fait ! L’OL tient sa deuxième recrue hivernale, à la suite d’Endrick. Il a signé un contrat de longue durée avec le club rhodanien, ce lundi.

Mercato : Noah Nartey signe à l’OL jusqu’en 2030

Annoncées depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal, les négociations entre l’OL et Brondby IF, pour le recrutement de Noah Nartey ont débouché sur son transfert à Lyon. Dans un communiqué officiel, publié ce lundi 19 janvier, le club rhodanien annonce la signature du polyvalent milieu de 20 ans.

Il s’est engagé avec les Gones pour quatre saisons et demie. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain Noah Nartey, en provenance de Brondby (Danemark). L’International Espoirs danois Noah Nartey rejoint l’OL jusqu’en 2030 », a communiqué le club de Lyon.

Lyon parie sur un profil à fort potentiel de Nartey

Selon les détails de l’OL sur la transaction, l’indemnité du transfert est d’un montant de 7,5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 2,5 M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value lors d’un transfert futur.

Noah Nartey est certes un jeune joueur, mais il s’est imposé dans le championnat danois, grâce à son talent. Formé à Brondby, il a rapidement intégré l’équipe première et a disputé plus de 70 matchs professionnels (12 buts), toutes compétitions confondues depuis la saison 2023-2024.

L’OL souligne sa maturité, sa grande qualité technique et sa polyvalence au milieu de terrain. « L’arrivée de Noah Nartey s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Olympique Lyonnais, qui entend s’appuyer sur des profils à fort potentiel, intégrés durablement au projet du club », a justifié le club présidé par Michele Kang.

