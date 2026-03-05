Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur en Ligue 2

Indéboulonnable dans le couloir droit de l’ASSE depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le jeune Kévin Pedro attise les convoitises en Ligue 1. Le Stade Rennais est l’un des sérieux prétendants.

Mercato Stade Rennais : l’ASSE dit Non au transfert de Kévin Pedro

Le Stade Rennais provoque la colère de l’ASSE. Solide dauphin de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne poursuit sa remontée spectaculaire sous la houlette de Philippe Montanier. Depuis son arrivée en remplacement d’Eirik Horneland, les Verts enchaînent les succès et s’appuient sur une défense redevenue solide.

L’apport de Julien Le Cardinal, complémentaire de Mickael Nadé dans l’axe, a stabilisé l’arrière-garde. À gauche, Ben Old assure, à droite, le jeune Kévin Pedro s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Des performances qui n’échappent pas aux clubs de l’élite. Le Stade Rennais FC, le RC Strasbourg Alsace et le LOSC surveillent de près le latéral stéphanois. Mais en interne, la décision est prise pour Kévin Pedro. Pas question de laisser partir ce jeune talent.

En cas de montée en Ligue 1, Montanier aura besoin de ses guerriers pour rester dans l’élite. Kévin Pedro entre pleinement dans les plans de son coach. Les dirigeants, à l’image de ce qui avait été fait avec Lucas Stassin l’été dernier, entendent résister aux offensives.

Tout dépendra toutefois de l’issue de la saison. En cas de montée en Ligue 1, Saint-Étienne aura les arguments pour conserver sa pépite. En revanche, un échec pourrait ouvrir la porte aux prétendants. Le SRFC attend la décision finale. Pour l’heure, la priorité de l’ASSE est de valider le retour dans l’élite et éviter un dilemme sur le mercato estival.

