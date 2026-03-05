AS Monaco : Pocognoli dévoile le secret pour battre le PSG !

À la veille du match de la 25e journée de Ligue 1 contre le PSG au Parc des Princes, l’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a dévoilé le secret pour venir à bout de l’équipe de Luis Enrique.

AS Monaco : Sébastien Pocognoli prévient le PSG

La Ligue 1 est bien différente de la Ligue des Champions et Sébastien Pocognoli s’attend à un match différent pour la troisième confrontation entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain en quelques jours. L’entraîneur monégasque a notamment été interrogé sur les enseignements à tirer des barrages de la Champions League récemment disputés contre le club de la capitale.

« Ce n’est pas le même cas de figure qu’un match aller-retour de Ligue des Champions, mais le contexte reste similaire. C’est un match à l’extérieur face au PSG, contre une équipe dont on connaît les qualités. Cela fait déjà trois conférences de presse, où je répète que l’on va affronter l’une des meilleures équipes d’Europe et de France. Donc il va falloir être très bon », a déclaré le technicien belge en conférence de presse.

Face au Champion en titre, Sébastien Pocognoli attend surtout une prestation collective solide de la part de son équipe. « Le contenu devra être dans la continuité des derniers matchs : beaucoup de solidarité, attaquer et défendre ensemble. Et peut-être essayer d’ajuster certaines choses que l’on aurait pu faire un peu mieux lors de nos précédentes confrontations contre eux », a ajouté l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise, conscient qu’il ne pourra pas compter sur tout son monde ce vendredi soir.

Sébastien Pocognoli annonce trois joueurs incertains face au PSG

Éliminés par le PSG en Ligue des Champions, l’AS Monaco a toutefois montré qu’il avait les capacités de bousculer le Champion d’Europe en titre. Mais pour cet affrontement, la tâche s’annonce plus difficile pour le club de la Principauté puisque trois joueurs pourraient manquer à l’appel vendredi soir au Parc des Princes.

« On a trois joueurs incertains, avec Mika (Biereth) qui était malade aujourd’hui, Zak’ (Denis Zakaria) qui était en salle par prévention par rapport à son ancienne blessure ainsi que Jordan (Teze) qu’on a dû soulager. On verra demain, ça reste des points d’interrogation pour le prochain match, mais on espère qu’ils seront présents. Concernant Lukas (Hradecky), son retour se passe bien, il a fait une bonne semaine d’entraînement, mais ce sera encore un peu tôt pour le match contre le PSG.

On verra d’ici deux semaines, car il y a des gestes, des facteurs techniques et des mouvements qui sont spécifiques au poste de gardien de but et qui doivent être maîtrisés à la perfection. Il faudra encore patienter, mais nous sommes proches d’un retour pour lui, comme pour les autres joueurs de retour de blessure qui se sont entraînés cette semaine et qui sont dans un schéma positif », a expliqué Pocognoli.

