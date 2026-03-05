FC Nantes vs Angers : Mauvaise nouvelle pour Kantari  

Angers SCO récupère un cadre avant le choc face au FC Nantes en Ligue 1. Une nouvelle qui ne va pas plaire au technicien du FCN, Ahmed Kantari.

FC Nantes vs Angers : Hervé Koffi de retour, Kantari en danger

Battu à Monaco, pendant que le FC Nantes chutait à Lille, Angers SCO s’apprête à disputer un derby chaud samedi sur la pelouse du Stade de La Beaujoire, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Un rendez-vous capital dans la course au maintien.

Malgré les départs notables d’Himad Abdelli et de Sidiki Chérif cet hiver, le club angevin a su réagir en attirant Branco van den Boomen et Goduine Koyalipou pour renforcer son effectif. Et à quelques jours du choc face aux Canaris d’Ahmed Kantari, une excellente nouvelle est venue renforcer l’optimisme du camp angevin.

À voir

Ça chauffe à l’OM : Une vague de départs après Toulouse ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kantari viré après la défaite à Lille ?

Selon Ouest-France, Hervé Koffi a repris l’entraînement collectif. Un retour déterminant pour la formation dirigée par Alexandre Dujeux, qui se déplacera en Loire-Atlantique avec l’espoir de récupérer son dernier rempart. Auteur d’un début de saison solide, le gardien international burkinabè, prêté par le RC Lens, avait manqué la rencontre face à l’AS Monaco en raison d’une blessure à la main.

Sauf contretemps, il devrait tenir sa place pour ce derby. Un soulagement majeur pour Dujeux et son staff. Cela est une mauvaise nouvelle pour Ahmed Kantari. Le coach nantais pourrait perdre son poste en cas de revers à la maison. Et face aux Angevins, la mission s’annonce compliquée.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur

À voir

AS Monaco : Pocognoli dévoile le secret pour battre le PSG !

FC Nantes : Après Lille, le sort de Matthis Abline tranché !

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle deux gros dossiers