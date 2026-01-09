Mercato OL : Accord bouclé pour Nartey ?

Les dirigeants de l’OL se lancent sur le jeune crack danois, Noah Nartey pour ce mercato hivernal. Une première offre des Gones est déjà rejetée.

Mercato OL : Lyon passe à l’offensive pour Noah Nartey

La direction de l’OL accélère sur le marché des transferts. Déterminés à viser au minimum une deuxième place en Ligue 1, les dirigeants lyonnais travaillent activement au renforcement de leur effectif pour la seconde partie de saison.

Au milieu de terrain, la piste menant à Himad Abdelli s’est considérablement refroidie. L’international algérien se rapprocherait de l’Olympique de Marseille, contraignant l’OL à explorer d’autres options. Les Gones ont ainsi activé un dossier important : celui d’un jeune talent danois.

Selon Foot Mercato, Lyon s’intéresse de près à Noah Nartey. Milieu de terrain en pleine forme, le joueur de Brøndby correspond au profil recherché par Paulo Fonseca. Les pensionnaires du Groupama Stadium auraient déjà entamé des discussions avec les Danois pour le transfert de la pépite cet hiver. Une offre est déjà sur la table des dirigeants de Brøndby.

Le dossier reste toutefois complexe. Brøndby se montre réticent face à une première proposition jugée insuffisante, tandis que la concurrence s’intensifie. L’AS Rome et le Genoa suivraient également de près la situation du natif de Bagsværd, dont la cote ne cesse de grimper sur le marché européen.

