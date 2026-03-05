Mercato ASSE : Une pépite vendue comme Mathis Amougou ?

L’ASSE est harcelée pour l’une de ses pépites. Trois clubs de Ligue 1 sont à ses trousses. KSV va-t-il la céder comme il l’a fait avec Mathis Amougou il y a un an ?

L’ASSE reste focalisée sur la course pour la montée en Ligue 1, son unique objectif cette saison. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, début février, l’équipe stéphanoise est plus sereine et solide. Grâce à sa série actuelle,

de 4 victoires consécutives, elle a retrouvé de la confiance. Les Vert sont donc dans une dynamique qui peut les mener vers l’élite.

Fort de leurs performances individuelles dans le collectif stéphanois, quelques joueurs de l’équipe de l’AS Saint-Etienne attirent des convoitises. C’est le cas de Kevin Pedro. Il est sur les tablettes du Stade Rennais, du LOSC et du RC Strasbourg en Ligue 1. Le joueur de 20 ans est également surveillé de près par des recruteurs pour les clubs étrangers.

Titulaire à 9 reprises en 10 matchs disputés cette saison en Ligue 2, il n’est qu’a sa première saison avec l’équipe professionnelle. Informé de l’intérêt suscité par son jeune défenseur, Kilmer Sports Ventures (KSV) s’est activé pour prolonger son contrat jusqu’en juin 2030, en janvier dernier.

Cependant, le contrat renforcé du numéro 39 des Verts ne refroidira pas forcément les clubs désireux de le recruter. En cas d’offres intéressantes, l’ASSE ne retiendra évidemment pas Kevin Pedro. Elle pourrait le transférer, comme elle l‘avait fait avec Mathis Amougou. Ce dernier avait été cédé à Chelsea, en janvier 2025, contre 15 M€, alors qu’il découvrait juste la Ligue 1, la saison dernière.

KSV doit-il empêcher le départ de Kevin Pedro de Saint-Etienne ?

Pour But Football Club, ce serait une erreur de laisser filer le joueur formé dans le Forez, alors qu’il possède un fort potentiel, donc une grande marge de progression.

« Kévin Pedro ne doit en aucun cas quitter l’AS Saint-Etienne cet été. Il est pour moi devenu le symbole de cette équipe. En cas de montée en Ligue 1, la direction stéphanoise aura donc la responsabilité de résister aux offres et de protéger sa jeune pépite, comme elle l’avait si bien fait l’été dernier avec Lucas Stassin devant plusieurs offensives juteuses extérieures », indique le journaliste Bastien Aubert.

En d’autres termes, un départ de Kevin Pedro résonnerait comme un reniement du projet stéphanois, « axé sur la valorisation de jeunes joueurs à fort potentiel », comme le souligne le confrère.

