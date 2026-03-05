Vente OM : McCourt lâche prise, des investisseurs arrivent

La théorie autour de la vente OM commence enfin à se concrétiser. Le milliardaire Frank McCourt a ouvert à la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Vente OM : Frank McCourt revoit ses exigences

L’Olympique de Marseille traverse une période de crise, marquée par des tensions internes et plusieurs changements en son sein. Les départs en cascade de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont rapidement relancé les spéculations autour de la vente OM.

Frank McCourt attendrait même un chèque d’environ 1,2 milliards d’euros avant de céder son. Ce prix de vente a surpris de nombreux spécialistes du football. Certains estiment que ce chiffre est surtout une stratégie pour tester le marché. Tandis que d’autres indiquent que le prix de la vente OM serait bien plus bas.

À voir

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un top joueur en Ligue 2

Lire aussi : Vente OM : La vérité éclate sur un dossier à 1,2 milliards d’euros

C’est le cas de Daniel Riolo. Le journaliste pour RMC Sport est persuadé qu’une offre de 500 millions d’euros devrait suffire à faire basculer les discussions. Cette estimation rejoint l’analyse de plusieurs experts, évaluant la vente OM entre 500 et 600 millions d’euros.

L’Arabie saoudite parmi les potentiels acquéreurs

Si cette théorie venait à se confirmer, cela faciliterait l’arrivée de nouveaux investisseurs. L’Arabie saoudite n’ayant pas encore tiré un trait sur ce dossier sensible. Cette cession de l’Olympique de Marseille serait très avantageuse pour Frank MCourt sur le plan financier.

L’homme d’affaires avait racheté le club phocéen pour environ 45 millions d’euros en 2016. La vente OM reste donc ouverte. Même si tout peut encore basculer dans les mois à venir.

Lire la suite sur la vente OM :

Vente OM : Les Saoudiens sont là, La Provence se tord de rire !

À voir

Mercato : L’Atlético négocie au PSG pour remplacer Griezmann

Vente OM : Signal inattendu de Frank McCourt aux Saoudiens

Vente OM : Un plan secret avec Zidane étalé au grand jour !