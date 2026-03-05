Ça chauffe à l’OM : Une vague de départs après Toulouse ?

L’élimination de l’OM en quart de finale de Coupe de France a déclenché une colère noire chez les supporters. Elle devrait aussi provoquer plusieurs départs. Frank McCourt va prendre une décision forte d’ici l’été.

OM : Frank McCourt face à un grand ménage

Le stade Vélodrome a sombré dans une atmosphère de chaos ce mercredi soir. Et pour cause, l’Olympique de Marseille a enterré définitivement ses ultimes espoirs de remporter un trophée cette saison. Les Phocéens ont été éliminés par Toulouse à domicile.

Cette défaite aux tirs au but (2-2 ; 4-3) a rompu le lien déjà fragile entre l’effectif de Habib Beye et le public phocéen. La preuve ? Les joueurs ont essuyé des jets de fumigènes à l’issue du match. Cette colère des tribunes aura certains des répercussions.

Le journaliste de Winnamax Thomas Bonnavent estime que le propriétaire Frank McCourt devrait actionner le levier « reset » en fin de saison. Ce grand ménage estival ne fera aucun cadeau. Leonardo Balerdi, qualifié de « leader en carton » se retrouve en ligne de mire.

Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri ne sont pas épargnés

Le défenseur argentin enchaine les boudes cette saison. Au point d’agacer les supporters. « Revoir Balerdi avec le brassard, je pense que ce serait une insulte au club », a-t-il posté sur X. Le jeune Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal, symbolise également cette fin de cycle. L’objectif est clair : purger un vestiaire défaillant. Reste à savoir si la direction de l’OM partage cet avis.

