Mercato OL : Noah Nartey proche de signer !

La direction de l’OL est sur le point de toucher au but pour Noah Nartey. Le jeune crack danois est attendu à Lyon pendant ce mercato hivernal.

La direction de l’OL pourrait boucler un nouveau dossier dans les prochains jours. Les pensionnaires du Groupama Stadium visent un joli coup au Danemark avant la fermeture de ce mercato hivernal. Comme évoqué ces derniers jours, le club rhodanien est sur le point de finaliser l’arrivée d’un jeune profil. Selon L’Équipe, Noah Nartey se rapproche de plus en plus de l’OL.

Le milieu offensif évolue actuellement à Brøndby et livre de solides performances. Noah Nartey serait chaud pour poser ses valises à Lyon et évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international Espoirs danois aurait déjà donné son feu vert pour un bail de quatre ans et demi avec Lyon. Il ne reste que les derniers détails à régler et tout sera OK.

Lyon et Brøndby veulent trouver un accord autour de 8 millions d’euros, assorti de 2 M€ de bonus. Sur le terrain, Nartey justifie l’intérêt lyonnais. Cette saison, le natif de Bagsværd surfe sur les vagues du succès. Il a claqué sept pions et délivré trois passes décisives en 25 matchs, toutes compétitions confondues. Ce sera un renfort de poids pour les Gones.

