Mercato : L’Atlético négocie au PSG pour remplacer Griezmann

Après huit années de bons et loyaux services, Antoine Griezmann s’apprête à faire ses adieux à l’Atlético Madrid à l’issue de la saison. Pour le remplacer, les Clchoneros négocient déjà avec le PSG. Explications.

Antoine Griezmann et l’Atlético Madrid, c’est bientôt terminé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’attaquant français dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato estival. Et selon plusieurs sources concordantes, le joueur de 34 ans se dirigerait tout droit vers Orlando City, aux États-Unis.

Conscient de la situation, le club espagnol travaille déjà sur sa succession. Et ce jeudi, Mundo Deportivo assure que le milieu offensif du PSG, Kang-In Lee est vu comme le profil idéal pour remplacer Antoine Griezmann au sein de l’effectif de Diego Simeone.

« Mateu Alemany, directeur du football professionnel masculin de l’Atlético de Madrid, est un grand admirateur de Kang-In Lee, le joueur sud-coréen du Paris Saint-Germain. Il avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, même s’il est extrêmement difficile d’obtenir des joueurs du club parisien, sauf circonstances exceptionnelles. Le transfert n’a pas abouti, mais il compte bien poursuivre ses efforts, car le Sud-Coréen serait le remplaçant idéal de Griezmann », relate le quotidien ibérique.

Le Paris SG prêt à laisser partir Kang-In Lee ?

Une information confirmée par le journaliste Matteo Moretto de Radio MARCA. Mais la source madrilène ajoute que l’affaire est encore loin d’être dite, le Paris SG n’étant pas forcément vendeur.

« Kang-In Lee reste l’une des principales cibles de l’Atlético de Madrid. Les parties en ont déjà discuté en janvier, et le Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il souhaitait prolonger le contrat du Sud-Coréen, mais l’Atlético insistera dans les semaines à venir, car son profil est apprécié à tous les niveaux du club », rapporte le spécialiste mercato.

En attendant l’été prochain, Paris voit l’Atlético comme une véritable menace et a bien l’intention de convaincre le Sud-Coréen de prolonger son contrat. De leur côté, les dirigeants rojiblancos ont prévu d’intensifier les efforts dans les semaines à venir pour convaincre le joueur de 25 ans de refuser l’offre de prolongation parisienne et d’accepter leur challenge.

À Madrid, un rôle plus central et important l’attend, alors qu’il est à la recherche de plus de minutes de temps de jeu pour satisfaire ses ambitions personnelles sous les ordres de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien milieu offensif de Majorque est évalué à 25 millions d’euros sur le site Transfermarkt.

