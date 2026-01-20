INFO Mercato: L’OM tranche pour le successeur de Robinio Vaz

Après avoir vendu Robinio Vaz à l’AS Rome, l’OM s’active pour recruter un milieu offensif durant ce mercato hivernal. Une vieille piste de Medhi Benatia pourrait ainsi refaire surface à la Commanderie.

Mercato OM : Robinio Vaz remplacé par un international congolais ?

En désaccord financier avec Robinio Vaz pour une prolongation de contrat, l’OM a fait le choix d’accepter le chèque de 25 millions d’euros de l’AS Rome pour se séparer de l’attaquant de 18 ans durant ce mercato hivernal. L’international français des moins de 20 ans rejoint donc la Serie A et paye sa gourmandise puisqu’il réclamait un salaire trop important aux yeux des dirigeants marseillais.

À Rome, le natif de Mantes-la-Jolie touchera les 1,5 million d’euros annuels qu’il espérait obtenir à Marseille. Et pour le remplacer, Medhi Benatia aurait les yeux tournés vers le championnat belge. En effet, selon des sources proches du dossier, l’OM pourrait revenir à la charge pour tenter d’attirer Mario Stroeykens cet hiver. Et cela tombe bien puisque la direction d’Anderlecht serait à l’écoute des offres éventuelles.

L’Olympique de Marseille est loin d’être seul sur ce coup, l’OGC Nice, Parme et le Torino ayant déjà pris des renseignements sur la situation du joueur de 21 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Mario Stroeykens dispose d’un profil différent de celui de Robinio Vaz. Milieu de terrain offensif de formation, il peut évoluer à plusieurs postes et notamment en attaque.

Une polyvalence plus dense qui pourrait être un vrai pari pour Roberto De Zerbi. Forfait de dernière minute de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, l’international congolais pourrait être l’un des gros tubes des deux prochaines. Pour rappel, Mario Stroeykens est évalué à 8 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.