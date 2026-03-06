ASSE : Montanier prépare un coup de poker face au Red Star

À l’approche du duel entre l’ASSE et le Red Star FC, Philippe Montanier entretient le flou. Le technicien des Verts pourrait bien bousculer sa hiérarchie pour surprendre son adversaire lors de cette 26e journée de Ligue 2.

ASSE : Montanier brouille les pistes avant Red Star

À la veille du rendez-vous, l’entraîneur stéphanois a choisi de ne rien figer. Devant les médias, il a laissé entendre que son équipe type pourrait évoluer, même après une prestation convaincante. Une manière de maintenir tout le groupe sous pression. « On peut changer une équipe qui gagne ! », a-t-il lancé avec assurance. Pour lui, la composition idéale dépend avant tout du plan de jeu et des qualités individuelles capables de répondre aux exigences d’un match précis.

Lire aussi : Une mauvaise nouvelle tombe pour Saint-Etienne avant le Red Star

À voir

PSG : Le choix fort de Fabian Ruiz qui va agacer Luis Enrique

Dans le vestiaire stéphanois, personne n’est assuré de sa place. Montanier assume cette philosophie : la concurrence doit tirer tout le monde vers le haut, quitte à surprendre au moment d’annoncer le onze titulaire. « On peut faire un très bon match et se retrouver ensuite sur le banc, car tout est une question de caractéristiques individuelles », a-t-il expliqué. Une phrase qui résonne comme un rappel à l’ordre… et une promesse d’opportunités.

Lire aussi : Comment Montanier et Lièvre ont transformé Sainté

Face au Red Star, formation réputée accrocheuse, l’ASSE pourrait ainsi dévoiler une version légèrement remaniée. Un pari calculé, presque un coup de poker tactique. « Peut-être que celui qui fera la différence au bout n’est pas encore avec nous ! », a glissé Montanier avec un sourire. À Saint-Étienne, le message est clair : le match se prépare autant dans les têtes que sur la pelouse.

Lire aussi sur l’ASSE :

Sainté fait un choix fort pour la réception du Red Star

À voir

OM-Toulouse : Djibril Sidibé met encore le feu aux poudres

ASSE : Nadé rassure sur son duo avec la recrue Le Cardinal

ASSE : Enfin des nouvelles fraîches de Joao Ferreira