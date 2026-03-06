OM-Toulouse : Djibril Sidibé met encore le feu aux poudres

Au lendemain de l’exploit du Toulouse FC face à l’OM en quart de finale de la Coupe de France, la parole de Djibril Sidibé résonne encore comme une étincelle dans une poudrière. Le latéral toulousain a levé le voile sur la stratégie du Téfécé, qui a su exploiter les doutes marseillais pour arracher la qualification au bout du suspense.

OM-Toulouse : Une soirée électrique au Vélodrome qui plombe Marseille

Le Stade Vélodrome a longtemps cru que la logique finirait par l’emporter. Deux fois devant au score, Marseille semblait tenir la barre dans un quart de finale sous tension. Mais le football adore les scénarios rebelles, et Toulouse s’est engouffré dans chaque fissure laissée par les Phocéens.

À voir

Les Violets n’ont jamais cessé d’y croire. Entre coups de pied arrêtés bien travaillés et projections rapides sur les côtés, les hommes de Carles Martínez Novell ont maintenu la pression jusqu’à pousser l’Olympique de Marseille dans ses retranchements. Résultat : un 2-2 irrespirable, puis une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée par les Toulousains.

Sidibé révèle la faille marseillaise

Invité sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Djibril Sidibé n’a pas caché la confiance du Téfécé avant la rencontre. Selon lui, Toulouse savait exactement où frapper. « On voulait être conquérants et déjouer les pronostics. Marseille avait une obligation de résultat », confie-t-il. Le champion du monde 2018 insiste également sur la dimension mentale du match. Dans une ambiance incandescente, les Toulousains ont senti que le vent pouvait tourner.

« On a senti cette fragilité chez l’OM », avoue le joueur de 33 ans. Pour Sidibé, ce détail a tout changé : un adversaire sous pression devient soudain moins sûr de lui, et chaque action prend alors un poids particulier. Trois ans après avoir écrasé le FC Nantes (5-1) en finale au Stade de France, Toulouse recommence à regarder l’horizon avec ambition. La Coupe de France n’est plus un simple parcours sympathique : elle devient un objectif assumé.

À voir

