OM : De Zerbi tente un pari inattendu pour remplacer Medina

Suite à la blessure de Facundo Medina, l’OM a fait une demande auprès de l’UEFA. La direction marseillaise souhaite le remplacer par Ulisses Garcia en Ligue des champions.

L’OM tente le coup, Facundo Medina remplacé par Ulisses Garcia en LDC ?

L’Olympique de Marseille sera privé de Facundo Medina pour une durée de deux mois. Le défenseur central s’est blessé face à l’Ajax. Il souffre d’une entorse de la cheville. Sa longue absence force l’OM à réagir rapidement. Le club de Roberto De Zerbi a ainsi soumis une requête à l’UEFA.

La direction marseillaise veut obtenir le droit d’inscrire un nouveau joueur sur sa liste en Ligue des Champions. Son but ? Compenser l’absence de son défenseur argentin. Et l’heureux élu devrait être Ulisses Garcia, selon les informations de RMC Sport.

À voir

FC Nantes vs Brest : Luis Castro va lancer un indésirable

Lire aussi : OM : De Zerbi soulagé, l’UEFA change la donne pour Medina

Le latéral suisse ne figure pas sur la liste soumise à l’UEFA. Au même titre que Neal Maupay ou encore Pol Lirola. Il était même pressenti pour rejoindre le FC Nantes en tant que joker. Mais Ulisses Garcia a refusé les avances nantaises dans l’espoir d’obtenir une seconde chance à l’OM. Et la roue semble tourner à sa faveur. Toute dépendra de l’accord de l’instance européenne.

Un seul joker médical possible

Rappelons que le règlement de l’UEFA autorise les clubs à utiliser un « joker médical » pour remplacer un blessé dont l’absence est estimée à 60 jours minimum, avant la sixième journée de phase de ligue. L’OM a ainsi activé cette option dans le but de compenser la blessure de Médina.

Lire aussi : Coup dur à l’OM : Facundo Medina sort enfin du silence !

🚨OFFICIEL : L’OM a demandé à l’UEFA d’intégrer Ulisses Garcia dans la liste A à la place de Facundo Medina.



Il s’agirait d’une durée de 60 jours. pic.twitter.com/KxNlg8Z92S — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 3, 2025

La direction attend désormais la décision de l’instance. Si sa requête est acceptée, Ulissa Garcia pourra alors disputer la suite de la compétition. Sachons que Facundo Medina, même s’il se rétablit plus vite que prévu, ne sera pas autorisé à rejouer en Ligue des Champions avant l’expiration de ces 60 jours.

À voir

FLASH INFO : Nouveau coup dur confirmé au PSG !

Pour le moment, le latéral En attendant, l’arrière gauche suisse s’entraîne avec le reste du groupe. Il est prêt à saisir cette opportunité avec l’OM, qui se déplace ce samedi à Metz en Championnat.