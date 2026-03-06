Mercato PSG : Un gros départ en préparation pour cet été ?

Le PSG pourrait connaître un été mouvementé sur le front des départs. Au cœur des spéculations, Marquinhos, capitaine emblématique et pierre angulaire de la défense, voit son avenir au club plus que jamais discuté. Les rumeurs prennent de l’ampleur, et un possible départ dès la fin de la saison se dessine à l’horizon.

Mercato PSG : Marquinhos, un capitaine sous le feu des rumeurs

Depuis plusieurs saisons, Marquinhos incarne le leadership à Paris, mais son nom revient avec insistance dans les bruits de mercato. Fabrice Hawkins a récemment relancé le débat sur RMC, rappelant que l’idée d’un départ n’est pas nouvelle : « Il y avait déjà des débats sur le fait de savoir si Marquinhos allait arrêter sur une victoire en Ligue des Champions la saison dernière », a-t-il fait savoir.

Lire aussi : Paris SG Mercato : Le remplaçant de Marquinhos arrive pour 50M€

À voir

OM-Toulouse : Djibril Sidibé met encore le feu aux poudres

« Est-ce qu’il va arrêter en fin de saison ? C’est trop tôt pour le dire, mais ce n’est pas impossible », a rappelé le journaliste. Le ton est posé mais la porte reste ouverte : le Paris SG pourrait perdre son capitaine, un choc émotionnel pour le vestiaire et les supporters. Le club parisien ne compte pas se laisser surprendre puisque le club de la capitale semble déjà être en train de se préparer à un possible départ de l’international brésilien.

Lire aussi : Mercato Paris SG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

« Il n’y a pas si longtemps, le PSG s’intéressait à Dayot Upamecano avant qu’il ne prolonge au Bayern Munich. Si Marquinhos part, il sera remplacé », a également précisé Hawkins. La stratégie est claire : anticiper l’après-Marquinhos et préparer une relève solide en défense centrale. Cette gestion proactive illustre la volonté du PSG de ne pas subir les départs mais de rester maître de son mercato. L’été s’annonce donc stratégique pour Paris, entre départs potentiels et ajustements tactiques.

Lire aussi sur le PSG :

PSG – AS Monaco : Luis Enrique répond sèchement à Pocognoli

À voir

ASSE : Montanier prépare un coup de poker face au Red Star

PSG : Avant Monaco, grande nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

AS Monaco : Pocognoli dévoile le secret pour battre le PSG !