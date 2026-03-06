PSG : Le choix fort de Fabian Ruiz qui va agacer Luis Enrique

Au PSG, l’absence prolongée de Fabian Ruiz commence à alimenter les conversations dans les couloirs du club. Derrière une blessure au genou officiellement en cours de guérison, certaines confidences laissent entendre que le milieu espagnol penserait déjà à l’équipe nationale.

PSG : Fabian Ruiz, une blessure qui commence a trop duré

Depuis la fin janvier, Fabian Ruiz manque à l’appel dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Touché au genou gauche lors d’un match de Ligue des champions de l’UEFA face au Sporting CP, l’Espagnol n’a toujours pas retrouvé les terrains. Une absence qui commence à peser, tant son influence dans la construction parisienne s’était révélée précieuse la saison dernière.

Sur le plan médical, le diagnostic reste pourtant relativement banal : une contusion accompagnée d’un hématome. Mais le temps qui passe interroge. Au fil des semaines, les signaux envoyés par le joueur et les retards dans sa reprise collective alimentent les spéculations autour de son véritable état physique.

Les révélations qui font grincer des dents au Paris SG

C’est Jérôme Rothen qui a jeté de l’huile sur le feu. Dans son émission sur RMC, l’ancien international français a dévoilé ce qu’il présente comme des confidences venues de l’entourage du joueur. Selon lui, Fabian Ruiz aurait expliqué en privé qu’il se « préserve pour la sélection fin mars » parce qu’il a « assez donné au PSG pour l’instant ». Une phrase qui a fait l’effet d’une petite bombe dans l’environnement parisien.

Toujours d’après Rothen, le joueur aurait également laissé entendre qu’il reprendrait « prochainement » mais sans fixer de calendrier précis. Une prudence qui surprend d’autant plus que, selon ces indiscrétions, il serait en revanche certain d’être présent avec la sélection espagnole.

Luis Enrique face à un dilemme

Cette situation pourrait agacer l’entraîneur parisien Luis Enrique, connu pour son exigence et son attachement à l’engagement total de ses joueurs. Dans un collectif qui vise les sommets européens, chaque absence prolongée pèse sur l’équilibre de l’équipe. En interne, l’incompréhension grandit. Toujours selon Jérôme Rothen, « c’est très mal vécu au sein du club ».

Certains s’interrogent sur l’état d’esprit du joueur, surtout après la signature récente d’un nouveau contrat qui sécurise son avenir à Paris. Pour le PSG, la question est désormais simple : Fabian Ruiz reviendra-t-il rapidement pour aider son club, ou son regard est-il déjà tourné vers les échéances internationales et la Coupe du monde 2026 ? Une interrogation qui pourrait vite devenir un sujet délicat au sein du vestiaire parisien.

