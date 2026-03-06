ASSE : La surprise que prépare Montanier pour ce défenseur

Arrivé en janvier à l’ASSE, Aboubaka Soumahoro reste encore un visage discret dans le groupe stéphanois. Mais Philippe Montanier semble déjà penser à une utilisation originale du jeune défenseur, laissant entrevoir un futur rôle inattendu sur le terrain.

ASSE : Soumahoro plutôt milieu de terrain qu’un défenseur ?

Soumahoro, débarqué de Hambourg avec option d’achat, n’a pas encore goûté aux joutes de la Ligue 2 avec l’équipe première. À l’instar de Julien Le Cardinal, lui aussi arrivé en fin de mercato, le défenseur a commencé par des apparitions dans l’équipe réserve, notamment lors du Challenge Espoirs et d’un succès au bout des tirs au but à Marseille.

Le jeune joueur observe, apprend et patiente, conscient que son heure pourrait bientôt sonner. « C’est un profil intéressant. Il arrive dans un secteur bien fourni, c’est un central gauche gaucher. Je lui ai dit de se tenir prêt toute la semaine si un jour la porte s’ouvre », explique Philippe Montanier. Une manière polie de dire que le temps de jeu ne tombe pas du ciel, mais qu’il pourrait arriver de manière surprenante.

Le message du coach est clair : Soumahoro pourrait sortir de sa zone de confort défensive. Philippe Montanier imagine en effet le jeune joueur évoluer en milieu de terrain, à la position de numéro 6, apportant sa qualité de relance et sa lecture du jeu au service de l’équipe. « Je pense qu’il peut nous aider aussi au milieu de terrain, en 6 », a-t-il précisé, soulignant la polyvalence du joueur et son potentiel encore largement sous-exploité.

Cette option tactique montre la flexibilité que Montanier souhaite exploiter, transformant l’attente de Soumahoro en un véritable suspense stratégique. Si le jeune défenseur saisit sa chance, il pourrait rapidement devenir un atout inattendu mais précieux dans le projet stéphanois, notamment en cette fin de saison.

