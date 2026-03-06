TFC-OM : Une absence de taille annoncée pour les retrouvailles

Trois jours après une soirée cruelle pour l’OM, le destin pourrait offrir un petit clin d’œil aux Marseillais. Le héros de Toulouse lors du quart de finale de Coupe de France devrait manquer les retrouvailles en championnat, un coup dur pour le TFC et un possible soulagement pour Marseille.

Toulouse-Marseille : Cresswell, l’homme qui a fait trembler le Vélodrome

Mercredi soir, le Vélodrome a longtemps cru étouffer Toulouse avant d’être frappé par un invité inattendu : Charlie Cresswell. Le défenseur anglais s’est transformé en véritable tour de contrôle dans la surface marseillaise, punissant deux fois l’OM dans les airs. Sur coup de pied arrêté, son timing et sa puissance ont fait des ravages.

Lire aussi : Catastrophe ! Marseille dit adieu à la Coupe de France

Une première intervention de la tête a semé la panique dans la défense olympienne et permis l’égalisation toulousaine. Plus tard, le roc anglais a encore surgi pour propulser un coup de casque imparable et remettre les siens à hauteur. Deux gestes simples, presque brutaux, mais terriblement efficaces.

Une alerte musculaire qui change tout

Mais l’histoire a pris une tournure moins joyeuse pour le Toulouse FC. Peu après l’heure de jeu, Cresswell a quitté la pelouse en se tenant l’arrière de la cuisse, visiblement touché aux ischio-jambiers. En conférence de presse, son entraîneur Carles Martinez Novell n’a pas caché son inquiétude : « Il a senti une certaine chose à l’ischio donc je pense que ça va être difficile pour samedi, parce que c’est seulement dans deux jours. J’espère qu’il sera absent le moins longtemps possible. »

Lire aussi : CdF – OM : Medina vide son sac après l’élimination de Marseille

Un diagnostic qui laisse peu de place à l’optimisme pour le rendez-vous de Ligue 1. Pour Toulouse, la possible absence de son défenseur central représente un vrai casse-tête. Cresswell est devenu l’un des piliers du système toulousain, notamment sur les coups de pied arrêtés où son impact physique fait souvent la différence.

Du côté marseillais, la nouvelle pourrait être accueillie avec un discret sourire. Le club phocéen, encore piqué par l’élimination en Coupe, voit se profiler l’occasion parfaite pour répondre sur le terrain. Dans une course au podium qui ne tolère plus de faux pas, les Olympiens savent qu’ils doivent transformer la frustration en carburant.

OM : Les critiques pleuvent, Balerdi vers la sortie ?

