CdF – OL : Fonseca balance après l’échec face au RC Lens

Jeudi soir, l’OL de Paulo Fonseca a vécu un véritable ascenseur émotionnel face au RC Lens. Malgré un retour héroïque pour arracher le 2-2, les Gones se sont inclinés aux tirs au but (4-5), ce qui laisse le Portugais partagé entre fierté et frustration.

CdF – OL : La position tranchée de Fonseca après l’élimination

Après le match, Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots, partagé entre déception et admiration pour ses joueurs. « C’est un mélange de sentiments. Il y a de la frustration parce qu’on perd aux tirs au but, mais je suis très heureux de mon équipe. Revenir à 2-0 contre Lens n’est pas facile. On a fait beaucoup de bonnes choses, même en première mi-temps. Les joueurs ont tout donné et je suis fier d’eux », a-t-il confié.

Lire aussi : OL : Après Marseille, Fonseca a encore un souci contre Lens

Le coach portugais a insisté sur la performance collective et l’investissement des Gones, rappelant que, parfois, le football ne suit pas la logique du mérite. « On méritait peut-être plus, mais c’est le football, parfois c’est comme ça », a-t-il ajouté, illustrant sa capacité à relativiser même après un revers douloureux.

L’importance du soutien des supporters

Fonseca a également salué l’énergie de l’enceinte lyonnaise : « Je veux aussi dire un mot pour les supporters : l’atmosphère était magnifique. La façon dont ils ont poussé l’équipe était incroyable. C’est une déception pour eux, mais avec l’état d’esprit qu’on a montré, on doit rester positifs ». L’entraîneur met surtout en avant la résilience de son équipe, qui a cru jusqu’au bout.

À voir

ASSE : Sainté fait un choix fort pour la réception du Red Star

« Nous avons continué à y croire jusqu’à la dernière minute. On savait qu’on pouvait marquer et que le match pouvait basculer. C’est difficile parce que je pense que l’équipe méritait de passer aujourd’hui. Félicitations à Lens et bonne chance à eux. Lens n’a pas eu beaucoup d’occasions. Ils sont très forts en contre-attaque, mais nous avons dominé et eu la possession. Nous devions simplement être plus décisifs face à leur défense », a-t-il ajouté.

Lire aussi : OM-OL : Une décision officielle tombe après l’Olympico !

Malgré la désillusion, Fonseca a déjà les yeux rivés sur le prochain rendez-vous : « On a maintenant un match très important dimanche et il faut se concentrer dessus ». La leçon est claire : garder la tête haute, apprendre de cet échec et transformer la frustration en énergie pour inverser la tendance face au PFC en championnat.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick, une îcone lui montre la voie royale

À voir

Mercato : Le Stade Rennais s’offre un joli renfort défensif

OL Mercato : Une importante signature imminente à Lyon

Mercato OL : Les planètes s’alignent pour un transfert