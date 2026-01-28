ASSE Mercato : Le successeur de Horneland donne son accord

Pour remplacer Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE, le club mise sur Philippe Montanier. Il a donné son accord pour la mission remontée en Ligue 1.

L’ASSE devrait nommer Philippe Montanier comme entraîneur principal, à la place d’Eirik Horneland, dans les prochains jours, sauf revirement extraordinaire. Selon les indiscrétions de Benjamin Quarez du journal Le Parisien, l’ancien coach de Toulouse FC est le choix privilégié de Kilmer Sports Ventures, parmi « de nombreuses candidatures », dont cele de Franck Haise.

Quant au technicien français de 61 ans, il a donné son accord de principe pour conduite l’équipe des Verts pour boucler la saison.

Les négociations se déroulent certes sans obstacle et sont avancées, mais elles ne sont pas encore bouclées. Il reste encore des détails à régler avant d’aboutir à un accord.

➡️ https://t.co/5bdeSPPD2j pic.twitter.com/txV6ESzRVo — Le Parisien | sport (@leparisiensport) January 28, 2026

Il prendra ses fonctions après le dernier match du technicien norvégien sur le banc des Verts, samedi face à l’US Boulogne CO. En effet, Eirik Horneland a informé ses joueurs de son départ, ce mercredi, à l’issue de la séance d’entraînement. Il est remercié pour insuffisance de résultats.

Ces dernières semaines, l’AS Saint-Etienne a été tenue en échec à Geoffroy-Guichard par la lanterne rouge de Ligue 2, le SC Bastia (2-2).

Samedi dernier, les Verts se sont inclinés à Reims (1-0), alors qu’ils ont joué en supériorité numérique pendant 35 minutes, à la suite de l’expulsion d’Ange Martial Tia (55e). Les Stéphanois sont 5es au classement, mais ils ont déjà concédé 6 défaites et 4 matchs nuls en 20 journées de championnat.

La mission de Philippe Montanier sera donc de relancer l’équipe de l’ASSE dans la course vers la Ligue 1, lors des 13 matchs qu’il dirigera à la suite d’Eirik Horneland. Il avait réussi pareille mission avec Toulouse FC en 2022.

Pour rappel, les Verts (34 points) sont à la lutte avec Troyes (41 points), le Red Star (36 points), Reims (35 points) et le Mans FC (35 points). En dehors du Top 5, l’USL Dunkerque (33 points) et l’EA Guingamp (32 points) sont en embuscade.

