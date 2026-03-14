Mercato PSG : Nouveau rebondissement pour Lucas Chevalier ?

L’été dernier, le PSG a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier pour 55 millions d’euros. Mais ce dernier a perdu sa place dans les buts parisiens, au point de se voir déjà poussé vers la sortie. Mais la donne pourrait finalement changer.

Mercato PSG : Lucas Chevalier poussé vers la Premier League

Peu utilisé depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier pourrait déjà envisager un départ du PSG. Arrivé avec l’étiquette de gardien prometteur, l’ancien portier du LOSC peine à obtenir du temps de jeu dans la capitale, barré par une concurrence importante dans la hiérarchie des gardiens : Matvey Safonov. D’après les informations de Média Foot, un départ lors du prochain mercato n’est pas à exclure.

Le profil du jeune gardien de 23 ans attire déjà l’attention à l’étranger. En Premier League, Tottenham suivrait sa situation avec intérêt. Le club londonien chercherait à renforcer la concurrence à ce poste et verrait en Chevalier un gardien à fort potentiel, capable de s’inscrire dans la durée.

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Aucune négociation officielle n’a encore été lancée entre les deux clubs, mais la situation du natif de Calais pourrait évoluer dans les prochains mois. Un prêt avec option d’achat serait notamment envisagé comme solution pour permettre à Chevalier de retrouver du temps de jeu tout en poursuivant sa progression au plus haut niveau. Mais l’entourage du joueur pense qu’il peut encore s’imposer à Paris.

« Il a un très grand et bel avenir » : Nouveau rebondissement au PSG ?

Lucas Chevalier n’a plus joué la moindre minute avec le Paris Saint-Germain depuis le 23 janvier et un succès contre l’AJ Auxerre (0-1). Son manque de temps de jeu au PSG pourrait lui coûter sa place dans l’équipe de France à trois mois de la Coupe du Monde.

Brice Samba, qui est actuellement troisième dans la hiérarchie des gardiens chez les Bleus, pourrait profiter de cette situation pour remonter d’un cran et prendre la place de Chevalier derrière Mike Maignan. Présent en conférence de presse, le gardien du Stade Rennais a donné son avis sur la situation de son compatriote.

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« Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer. C’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j’ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu’on n’en a pas le choix, on a un coach, c’est lui qui décide », a déclaré Brice Samba, qui ne se fait pas trop de soucis pour le protégé de Luis Enrique.

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« En tout cas pour Lucas, je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000%, ce n’est pas facile. Les petites erreurs qu’il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c’est beaucoup plus exposé. Après, il est encore très jeune et je sais qu’il a un très grand et bel avenir devant lui », a ajouté l’international tricolore de 31 ans. Reste à voir s’il sera assez patient pour continuer à cirer le banc au Paris Saint-Germain.

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