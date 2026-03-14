OM : Habib Beye lance un appel à l’aide après l’AJ Auxerre !

L’OM s’est imposé dans la douleur face à l’AJ Auxerre (1-0) vendredi soir au Stade Vélodrome, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Habib Beye a lancé un message aux supporters marseillais.

OM : Le Vélodrome a sonné creux contre l’AJ Auxerre

Vendredi soir au Vélodrome, l’ambiance était glaciale. Les supporters de l’OM ont poursuivi leur mouvement de protestation. Les différents groupes de supporters s’étaient coordonnés la veille pour organiser leur mouvement de protestation. L’OM avait pourtant proposé une rencontre avec Habib Beye et Alban Juster, le président intérimaire, à La Commanderie, mais ils ont refusé.

« Soit on se voit au local d’une association et on change l’ordre du jour, soit on annule », a expliqué un responsable à La Provence. Comme prévu, les supporters ont observé 45 minutes de silence en première mi-temps. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », affichaient les pionniers du CU84 sur une banderole dans le virage Sud.

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En face, le MTP déployait un message similaire : « Un silence pour les dirigeants et les joueurs… » Seuls les 200 supporters auxerrois présents dans le parcage se sont fait entendre durant cette première période pathétique. Poussés par les Ultras au retour des vestiaires, les Marseillais ont finalement fait la différence grâce à Amine Gouiri, servi par Igor Paixão (79e). Toutefois, la victoire n’a pas empêché les sifflets. L’entraîneur marseillais a donc jugé bon de s’adresser aux fans lors de sa conférence d’après-match.

« On a vraiment besoin de ce Vélodrome »

Après la rencontre, Habib Beye a évoqué la ferveur absente du Vélodrome et a adressé un message fort aux supporters de l’Olympique de Marseille. Si les Phocéens consolident leur troisième place au classement de Ligue 1, ils ne sont pas encore réconciliés avec leurs supporters, le spectacle proposé ayant été particulièrement terne.

Dans des tribunes moins garnies que d’habitude, les principaux groupes de fans ont effectué une grève d’encouragement pendant 45 minutes. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Habib Beye a évoqué cette atmosphère pesante.

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« C’est dur pour tout le monde, même lorsque vous êtes sur le côté et que vous les regardez, vous avez envie que ça s’emballe, que ce Vélodrome s’emballe, mais il n’y a pas cette ferveur-là », a regretté le technicien sénégalais. Après avoir félicité ses joueurs pour avoir arraché un succès dans « ce contexte », l’ancien coach du Stade Rennais a glissé un petit mot à ses supporters.

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« On a vraiment besoin de ce soutien-là. S’ils doivent entendre un message de ma part, c’est que quoi qu’il arrive, on aura besoin d’eux. Ils le savent, à nous de faire ce qu’il faut. Mais on espère que ce soutien arrivera très vite parce qu’on a vraiment besoin de ce Vélodrome avec la force qu’il nous donne pour atteindre notre objectif de qualification en Ligue des Champions », a ajouté Beye. L’Olympique de Marseille retrouveront le Vélodrome dès dimanche prochain pour un choc face à Lille LOSC, à 17h15.

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