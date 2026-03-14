FC Lorient a chicoté le RC Lens

Ce samedi, le FC Lorient défiait le RC Lens, 2e de Ligue 1, dans le cadre de la 26e journée. Les Lensois ont goûté à la chicote lorientaise, selon ces derniers.

Le FC Lorient chante “On les a chicoté”

L’enjeu était pourtant de taille pour le Racing Club de Lens qui lutte pour le titre cette saison. Deuxième au classement, les Sang et Or ont manqué une occasion de passer devant le Paris Saint-Germain qui compte un match en moins.

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Avec ces 56 points depuis le début de la saison, Lens pouvait doubler le PSG pour rester un des favoris. Mais c’était sans compter avec les joueurs de Pantaloni, déterminés à rester maîtres à domicile ce week-end.

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Pour donner le ton, Bamba Dieng n’a pas attendu la 20e minute du match avant de flanquer un but au RCL. L’avant-centre sénégalais de 25 ans a pris ses responsabilités en inscrivant le premier but.

Du côté du RC Lens, la réaction a mis un peu de temps mais est finalement bien tombée avec ce but d’Odsonne Edouard à la 49e minute du match. Mais la motivation des Bretons était bien plus grande et cela a été démontré par le but inscrit par Aiyegun Tosin à la 65e minute.

Obligation de résultat pour le RC Lens

Ce coup dur n’a jamais été surmonté par le RC Lens qui sera finalement battu sur le score de 2-1. Le FC Lorient améliore ainsi son nombre de points et reste dans le Top 10 du championnat à la 9e place.

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C’est dans le vestiaire que l’ambiance était plus marrante. Le cri de guerre des Merlus a été “On les a chicoté”. Reste à savoir si la chanson se sera entendue samedi prochain face à Toulouse FC.

Du côté du RC Lens, une réaction est attendue dès la réception d’Angers SCO samedi prochain. Pour espérer continuer d’enquiquiner le PSG dans la course au titre, le RCL doit battre son prochain adversaire et espérer dans le même temps de mauvais résultats du club de la capitale. Autrement, l’espoir d’un titre pourrait déjà devenir un souvenir lointain.