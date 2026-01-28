Mercato ASSE : Contretemps pour KSV, Horneland en sursis

L’ASSE est certes en quête d’un nouvel entraîneur, mais le club ne se précipite pas pour remplacer Eirik Horneland. Sur la sellette, il continue de préparer le match contre l’US Boulogne.

ASSE : Horneland en poste, mais provisoirement !

Eirik Horneland est en instance de limogeage, l’ASSE lui cherche un successeur. Il est maintenu en poste par défaut selon L’Équipe, le temps que Kilmer Sports Ventures (KSV) trouve le profil parfait pour poursuivre le projet sportif stéphanois.

Les décideurs du groupe canadien auraient pu mettre à pied le technicien norvégien, puis nommer un entraîneur intérimaire, avant l’arrivée d’un nouveau coach. Mais ils ont préféré le laisser sur le banc, même s’ils sont certains qu’il a grillé toutes ses cartes pour l’objectif ‘’remontée en Ligue 1’’.

Mardi, Eirik Horneland a donc entamé la préparation du match contre l’US Boulogne CO, prévue samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Ce mercredi, c’est encore lui qui a dirigé la séance d’entraînement selon les informations de Peuple-Vert.

Le Norvégien peut-il sauver sa tête face à Boulogne ?

Si jusqu’à jeudi, la direction de l’AS Saint-Etienne n’a pas trouvé un nouvel entraineur, Eirik Horneland devrait se présenter en conférence de presse d’avant-match. Conscient de la menace de limogeage qui plane sur lui, il jette ses dernières forces dans la bataille.

« On est poussés dans nos retranchements en ce moment […]. C’est un moment difficile pour nous tous […]. Il faut désormais s’en sortir. Les réceptions de Boulogne puis de Montpellier sont tout autant importantes », a-t-il déclaré, déçu, après la défaite de l’ASSE à Reims (1-0).

Le successeur d’Olivier Dall’Oglio peut-il sauver sa tête en cas de victoire contre l’USBCO ? Pas certain, compte tenu du fait que KSV s’est lancé à la recherche d’un nouveau patron de l’encadrement technique de son équipe.

Ivan Gazidis et ses vices présidents : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, sont juste confrontés à un contretemps. Presque tous les voyants sont au vert pour qu’ils se séparent d’Eirik Horneland.

ASSE : Cette grosse menace resurgit à Saint-Étienne !