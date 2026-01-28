Mercato ASSE : Horneland annonce son départ de Saint-Etienne

C’est fini entre l’ASSE et Eirik Horneland. Il a annoncé son départ à ses joueurs lors de l’entrainement de ce jour.

Mercato : Eirik Horneland a annoncé son départ aux joueurs de l’ASSE

L’ASSE aura une nouvel entraîneur d’ici la fin de la semaine. Eirik Horneland lui s’en va après un an aux commandes de l’équipe stéphanoise et une relégation en Ligue 1. Son sort a été scellé dimanche par al défaite des Verts face au stade de Reims pourtant réduit à 10 pendant plus de 35 minutes.

Alors que Kilmer Sports Ventures s’est lancé à la recherche d’un nouveau coach, L’Équipe apprend que le technicien norvégien a annoncé son départ aux jouer ce mercredi lors de l’entraînement du jour.