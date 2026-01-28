Mercato : Intérêt de l’ASSE, Franck Haise répond cash

Annoncé en discussions avec l’ASSE pour prendre la place d’Eirik Horneland, Franck Haise a répondu au prétendu intérêt du club stéphanois.

ASSE : Franck Haise dément tout contact avec l’ASSE

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’ASSE aurait contacté Franck Haise et Philippe Montanier, deux techniciens français libres de tout engagement. Selon L’Equipe, des négociations ont même été entamées avec les deux anciennes coachs du RC Lens.

Mais l’information du quotidien sportif a fait réagir immédiatement le premier. Dans ses confidences à Olivier Tallaron, il a démenti « avoir débuté des discussions avec l’AS Saint-Etienne pour le poste d’entraîneur ». Si l’on en croit le journaliste de Canal+, il n’y a aucun contact, encore moins des négociations entre la Direction de Kilmer Sports Ventures et le technicien de 54 ans.

L’ex-coach de l’OGC Nice cache-t-il son jeu ?

Mais Franck Haise peut bien cacher son jeu, car Eirik Horneland est encore en poste sur le banc des Verts. Par solidarité ou respect pour son confrère, il peut garder le secret d’un éventuel échange avec les responsables de l’ASSE. Ce démenti peut donc être une simple diversion, même si derrière, il est possible que l’ancien entraîneur de l’OGC Nice ne soit pas emballé par une offre du 5e de Ligue 2.

Il faut rappeler Franck Haise est libre depuis son départ du Gym, le 28 décembre 2025. Quant à Philippe Montanier (61 ans), il est en attend un nouveau projet depuis qu’il a quitté Toulouse FC, fin juin 2023.

