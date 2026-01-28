Mercato ASSE : Montanier, le profil idéal pour KSV ?

L’ASSE cherche un entraîneur au profil idéal pour succéder à Eirik Horneland. Philippe Montanier semble cocher plusieurs cases.

Mercato : L’ASSE discute avec Philippe Montanier

La liste des entraîneurs sondés par la Direction de l’ASSE ou proposés au club stéphanois devient longue. De Joao Sacramento à Philippe Montanier et Franck Haise, en passant par Hervé Renard ou encore Stéphane Le Mignan, tous sont associés au club stéphanois.

En effet, Kilmer Sports Ventures est en quête d’un nouvel entraineur depuis la défaite de l’AS Saint-Etienne, à 11 contre 10, face au Stade de Reims. L’Équipe a révélé des discussions avec Philippe Montanier, libre depuis son départ de Toulouse FC en juin 2023.

Une grande expérience dans le championnat de France et à l’étranger

En plus d’être libre de tout engagement, il connaît bien le championnat de France où il a entraîné l’US Boulogne (2004-2009) et le RC Lens (2018-2020) en Ligue 2, Valenciennes FC (2009-2011), le Stade Rennais (2013-2016) et Toulouse FC (2021-2023) en Ligue 1. Le technicien français de 61 ans avait réussi à faire monter le Téfécé dans l’élite en décrochant le titre de champion de Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022.

Il a également une expérience internationale. Il a dirigé la Real Sociedad en Liga espagnole (2011-2013), Nottingham Forest en Championship (D2 anglaise) en 2016-2017 et le Standard de Liège en Belgique (2020-2021). Grâce à ces expériences à l’étranger, il parle plusieurs langues.

Montanier : Adepte de l’outil Data et ancien Vert

Comme les responsables du groupe KSV à l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier est aussi un adepte de l’approche Data, un outil au centre du projet à Toulouse. Le coach natif de Vernon (Eure) est également un ancien de la ‘’Maison Verte’’. Il avait été gardien de but de l’équipe stéphanoise lors de la saison 1999-2000, avant de prendre sa retraite de footballeur.

Selon Peuple-Vert, « il coche toutes les cases » pour être choisi par Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, pour succéder à Eirik Horneland.

