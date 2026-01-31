ASSE-USBCO : La dernière compo de Horneland sans surprise

Quelle sera la dernière compo d’Eirik Hornerland à l’ASSE, face à l’US Boulogne, avant son départ ?

ASSE : Horneland devrait faire confiance à ses mêmes hommes

L’ASSE accueille l’US Boulogne CO, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera le dernier match d’Eirik Hornerland avant son départ du club. Il a rendu sa démission cette semaine, à la suite de la défaite de son équipe à Reims (1-0) en étant en supériorité numérique.

Pour cette rencontre de la 21e journée, l’entraîneur sur le départ à Saint-Etienne ne va pas se renier. Il devrait faire confiance à ses mêmes hommes. En l’absence de Maxime Bernauer (fin de saison) et Chico Lamba (adducteurs) en défense centrale, Michael Nadé devrait être associé au jeune Kevin Pedro dans l’axe. Ben Old devrait encore être préféré à Ebenezer Annan à gauche, tandis que Joao Ferreira serait positionné arrière droit.

Le buteur Davitashvili de retour

Au milieu, Paul Eymard est pressenti à la place de Mahmoud Jaber, blessé et absent, aux côtés d’Aïmen Moueffek et Florian Tardieu. De retour de blessure, après avoir manqué les matchs contre Clermont Foot et Reims, Zuriko Davitashvili devrait retrouver sa place sur l’aile gauche. Il sera accompagné en attaque par Augustine Boakye à droite et Lucas Stassin en pointe.

La compo probable de l’ASSE contre Boulogne :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : M. Nadé, K. Pedro, E. Annan, J. Ferreira

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, P. Eymard,

Attaquants : A. Boakye, , Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, D. Appiah, I. Miladinovic, J. Duffus, I. Cardona, El Jamali, Ben Old

