ASSE : L’atout de l’équipe de Montanier dans le sprint final

L’ASSE avance depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Patrick Guillou souligne les progrès des Verts, notamment défensifs, avec leur nouvel entraineur.

ASSE : Une défense plus solide avec Philippe Montanier

L’ASSE s’est relancée dans la course pour la montée en Ligue 1 depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le 1er février 2026. Avec lui, les Stéphanois ont résolu leurs soucis défensifs. Ils sont désormais plus solides défensivement.

Grâce à cette solidité défensive plus collective, les Verts ont enchaîné 5 victoires de suite, avant le match nul à Grenoble (0-0), samedi dernier. Sur les six matchs dirigés par le technicien français de 61 ans, l’AS Saint-Etienne a concédé seulement 2 buts contre 10 marqués, et a réussi 4 clean sheet.

Les Verts « s’organisent désormais mieux à la perte du ballon »

Sur le plan comptable, Philippe Montanier a glané 16 points sur 18 possible. Ces résultats correspondent à ceux d’un prétendant au retour en Ligue 1. Selon Patrick Guillou, c’est le fruit du nouveau système défensif collectif des Stéphanois.

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« À la perte du ballon, l’ASSE s’organise désormais mieux dans sa moitié de terrain. Les défenseurs, autrefois désorientés, ne courent plus comme des poules affolées à la vue du loup. Ils font face au jeu. Ils se structurent avant que l’attaque adverse ne passe la ligne médiane. Ils réduisent les espaces et se passent les joueurs sans effectuer de grandes courses. Beaucoup plus rationnel et moins énergivore », a-t-il souligné dans sa chronique pour le journal Le Progrès.

La récupération collective, le nouvel atout de Saint-Etienne

L’équipe de Philippe Montanier a été renforcé cet hiver par Julien Le Cardinal. Il a apporté de la sérénité et de l’assurance dans ce secteur de jeu. Fort de son leadership, le défenseur central recruté au Stade Brestois en Ligue 1 a hérité du brassard de capitaine, en l’absence de Gautier Larsonneur, samedi dernier à Grenoble. Avec Le Cardinal, l’AS Saint-Etienne fait partie des équipes les plus solides d’Europe, post-mercato d’hiver.

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« Avec la maîtrise du ballon, les Verts peuvent même choisir la hauteur de la ligne de récupération. La défense dicte et impose ses conditions à l’adversaire. La récupération est toujours facilitée lorsqu’elle se fait collectivement. Ce n’est pas paradoxal de penser qu’avoir une mentalité défensive permet aussi de gagner des matches ou de ne pas les perdre. Bien défendre, ce n’est pas que parer des coups… C’est aussi en porter ! », analyse Patrick Guillou, ancien défenseur stéphanois (2001-2003).

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